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МИД: Москва не собирается участвовать в новом саммите по Украине

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Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, комментируя тему нового саммита по Украине, что Москва не приемлет ультиматумов и участвовать в подобных мероприятиях не собирается.

По его словам, в России слышат «прежнюю риторику в тщетном расчёте на проталкивание абсолютно тупиковой и ультимативной «формулы Зеленского».

Кроме того, дипломат подчеркнул, что сознательно игнорируются другие инициативы по урегулированию украинского кризиса.

«Мы такие ультиматумы не приемлем и в подобных «саммитах» участвовать не собираемся», — передаёт слова Галузина РИА Новости.

Ранее лидеры стран НАТО договорились выделить Украине €40 млрд в 2025 году.

Также заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение, что «смена декораций» в Соединённых Штатах может повлиять на решимость украинских властей пойти на переговоры.

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