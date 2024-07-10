Промпредприятие получило повреждения в Днепропетровской области
Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил о повреждении промпредприятия в Никопольском районе.
- РИА Новости
«В Красногригорьевской общине повреждено промышленное предприятие», — заявил он.
Чиновник не стал уточнять, о каком именно предприятии идёт речь.
Ранее взрывы раздались в Ровненской области на западе Украины.
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