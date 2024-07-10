Промпредприятие получило повреждения в Днепропетровской области

Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил о повреждении промпредприятия в Никопольском районе.

«В Красногригорьевской общине повреждено промышленное предприятие», — заявил он.

Чиновник не стал уточнять, о каком именно предприятии идёт речь.

Ранее взрывы раздались в Ровненской области на западе Украины.