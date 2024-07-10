Число пострадавших из-за атаки ВСУ на Грайворон выросло до трёх
Число пострадавших из-за атаки ВСУ на Грайворон выросло до трёх, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
- РИА Новости
«Количество пострадавших в Грайвороне в результате утренних атак дронов увеличилось до трёх человек», — написал он в Telegram.
Ранее количество пострадавших в результате обстрела Шебекина со стороны ВСУ увеличилось до девяти.
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