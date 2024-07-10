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Число пострадавших при обстреле Шебекина со стороны ВСУ выросло до девяти

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Количество пострадавших в результате обстрела Шебекина со стороны ВСУ увеличилось до девяти, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Число пострадавших при обстреле Шебекина со стороны ВСУ выросло до девяти
  • РИА Новости

«По уточнённой информации, к сожалению, количество раненых после обстрела города Шебекино увеличилось до девяти. В Шебекинскую ЦРБ обратились мужчина и его 12-летний сын, которые пострадали на парковке в результате прилёта снаряда в рядом стоящий автомобиль», — написал он в Telegram.

Гладков уточнил, что было зафиксировано большое число разрушений и повреждённых автомобилей.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, семеро получили ранения из-за обстрела украинскими войсками Шебекина.

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