Число пострадавших при обстреле Шебекина со стороны ВСУ выросло до девяти
- РИА Новости
«По уточнённой информации, к сожалению, количество раненых после обстрела города Шебекино увеличилось до девяти. В Шебекинскую ЦРБ обратились мужчина и его 12-летний сын, которые пострадали на парковке в результате прилёта снаряда в рядом стоящий автомобиль», — написал он в Telegram.
Гладков уточнил, что было зафиксировано большое число разрушений и повреждённых автомобилей.
Ранее сообщалось, что один человек погиб, семеро получили ранения из-за обстрела украинскими войсками Шебекина.