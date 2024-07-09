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МО: в течение ночи средства ПВО сбили 38 украинских БПЛА над регионами России

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Системы ПВО России за ночь сбили 38 БПЛА Украины над Ростовской, Белгородской, Курской, Воронежской и Астраханской областями.

Об этом сообщает Министерство обороны России.

Как заявили в ведомстве, в течение ночи при попытке Киева совершить террористические атаки с применением БПЛА самолётного типа на территории России средствами ПВО были уничтожены три беспилотника над Белгородской областью, семь — над Курской областью, два БПЛА — над территорией Воронежской области, 21 — над Ростовской областью и пять — над Астраханской областью.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе из-за обстрелов ВСУ за сутки погибли четыре человека.

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