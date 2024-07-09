Бойцы группировки «Юг» захватили опорники ВСУ с помощью роботов «Скорпион-М»

На Донецком направлении подразделения группировки «Юг» испытали в боевых условиях роботизированный дрон-камикадзе «Скорпион-М».

Об этом военнослужащий с позывным Шмель рассказал РИА Новости.

Отмечается, что «Скорпион-М» использовался в ходе штурма ряда опорных пунктов.

После нанесения огневого поражения артиллерии в сторону ВСУ выдвинулись роботизированные дроны, которые взорвали опорные пункты. Несколько опорных пунктов перешло под контроль ВС России.

В мае генеральный директор компании-разработчика «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко сообщил, что роботы — подавители дронов на основе системы РЭБ «Тритон» начали прикрывать эвакуационные группы в серой зоне боевых действий.