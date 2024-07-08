ФСБ: оперативная игра при пресечении угона Ту-22М3 позволила поразить аэродром ВСУ

Проведённая ФСБ России оперативная игра при пресечении попытки угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на Украину позволила нанести удар по аэродрому ВСУ.

Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками получены сведения, которые помогли нашим вооружённым силам нанести огневое поражение по аэродрому ВСУ Озерное», — заявили в ведомстве.

Оперативная игра — оперативные мероприятия, позволяющие ввести противника в заблуждение.

Ранее стало известно, что ФСБ пресекла попытку угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на Украину.

Также в «Военной хронике» сообщали, что ВС России атаковали «Искандерами» аэродром Миргород.