ФСБ: оперативная игра при пресечении угона Ту-22М3 позволила поразить аэродром ВСУ
Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
«В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками получены сведения, которые помогли нашим вооружённым силам нанести огневое поражение по аэродрому ВСУ Озерное», — заявили в ведомстве.
Оперативная игра — оперативные мероприятия, позволяющие ввести противника в заблуждение.
Ранее стало известно, что ФСБ пресекла попытку угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на Украину.
Также в «Военной хронике» сообщали, что ВС России атаковали «Искандерами» аэродром Миргород.