RT в Telegram
Подпишись

ФСБ: оперативная игра при пресечении угона Ту-22М3 позволила поразить аэродром ВСУ

Короткая ссылка
Проведённая ФСБ России оперативная игра при пресечении попытки угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на Украину позволила нанести удар по аэродрому ВСУ.

Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками получены сведения, которые помогли нашим вооружённым силам нанести огневое поражение по аэродрому ВСУ Озерное», — заявили в ведомстве.

Оперативная игра — оперативные мероприятия, позволяющие ввести противника в заблуждение.

Ранее стало известно, что ФСБ пресекла попытку угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на Украину.

Также в «Военной хронике» сообщали, что ВС России атаковали «Искандерами» аэродром Миргород.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить