Песков: Путин и Трамп не ведут диалог по поводу мира на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что российский глава Владимир Путин не обсуждает с бывшим лидером США Дональдом Трампом вопросы об урегулировании конфликта на Украине.

Песков прокомментировал информацию западных СМИ о том, что Трамп якобы ведёт с Путиным диалог по поводу достижения мира на Украине.

«Нет, это не так», — сказал Песков, сообщает РИА Новости.

Ранее в офисе Владимира Зеленского заявили, что Киев не готов идти на компромисс с Россией.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что в случае победы на президентских выборах в США Трампа состоится прекращение огня на Украине.