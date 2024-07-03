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Песков: Путин и Трамп не ведут диалог по поводу мира на Украине

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что российский глава Владимир Путин не обсуждает с бывшим лидером США Дональдом Трампом вопросы об урегулировании конфликта на Украине.
Песков: Путин и Трамп не ведут диалог по поводу мира на Украине
  • РИА Новости

Песков прокомментировал информацию западных СМИ о том, что Трамп якобы ведёт с Путиным диалог по поводу достижения мира на Украине.

«Нет, это не так», — сказал Песков, сообщает РИА Новости

Ранее в офисе Владимира Зеленского заявили, что Киев не готов идти на компромисс с Россией.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что в случае победы на президентских выборах в США Трампа состоится прекращение огня на Украине. 

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