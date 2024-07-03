Песков: Путин и Трамп не ведут диалог по поводу мира на Украине
- РИА Новости
Песков прокомментировал информацию западных СМИ о том, что Трамп якобы ведёт с Путиным диалог по поводу достижения мира на Украине.
«Нет, это не так», — сказал Песков, сообщает РИА Новости.
Ранее в офисе Владимира Зеленского заявили, что Киев не готов идти на компромисс с Россией.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что в случае победы на президентских выборах в США Трампа состоится прекращение огня на Украине.