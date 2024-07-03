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В Киеве заявили об отказе идти на компромисс с Россией

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Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина не готова идти на компромисс с Россией.
В Киеве заявили об отказе идти на компромисс с Россией
  • РИА Новости

Ермак прокомментировал в интервью Reuters слова бывшего президента США Дональда Трампа о том, что тот может быстро завершить украинский конфликт.

«Но мы не готовы идти на компромисс в отношении очень важных вещей и ценностей», — заявил глава офиса Зеленского. 

Трамп во время дебатов с президентом США Джо Байденом пообещал урегулировать конфликт на Украине.

Позже постпред России при ООН Василий Небензя высказал мнение, что украинский кризис не может быть улажен за сутки, вопреки намерениям Трампа.

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