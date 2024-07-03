Лукашенко: самое сложное для президента — высокое доверие народа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что самое сложное для настоящего президента — высокое доверие народа.

В День независимости Белоруссии он отметил, что самый сложный период для настоящего президента — это высокое доверие народа.

«Каждый день утром, вечером, ночью ты просыпаешься в холодном поту и думаешь: «Тебе же доверили. Как бы не подвести», — сказал Лукашенко.

Ранее белорусский лидер подписал закон об амнистии в связи с 80-летием освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков.

Президент России Владимир Путин поздравил Лукашенко с Днём независимости Белоруссии.