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В Херсонской области погибли два работника пекарни при атаке ВСУ

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Во время повторной атаки украинских беспилотников в Алёшках Херсонской области погибли два человека, ещё один пострадал.
В Херсонской области погибли два работника пекарни при атаке ВСУ
  • РИА Новости

Об этом рассказал глава региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. 

«При повторной атаке на тушивших пожар работников предприятия украинские нелюди, операторы БПЛА, стали охотиться за отдельными людьми», — сообщил он.

По данным Сальдо, в результате погибли двое рабочих пекарни, одна сотрудница получила ранения. 

Единственная пекарня в городе сильно пострадала, добавил губернатор. 

Ранее сотрудники ФСБ и МВД задержали в Херсонской области готовившего теракт мужчину. 

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