В Херсонской области погибли два работника пекарни при атаке ВСУ

Во время повторной атаки украинских беспилотников в Алёшках Херсонской области погибли два человека, ещё один пострадал.

РИА Новости

Об этом рассказал глава региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. «При повторной атаке на тушивших пожар работников предприятия украинские нелюди, операторы БПЛА, стали охотиться за отдельными людьми», — сообщил он. По данным Сальдо, в результате погибли двое рабочих пекарни, одна сотрудница получила ранения. Единственная пекарня в городе сильно пострадала, добавил губернатор. Ранее сотрудники ФСБ и МВД задержали в Херсонской области готовившего теракт мужчину.