В Херсонской области погибли два работника пекарни при атаке ВСУ
- РИА Новости
Об этом рассказал глава региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.
«При повторной атаке на тушивших пожар работников предприятия украинские нелюди, операторы БПЛА, стали охотиться за отдельными людьми», — сообщил он.
По данным Сальдо, в результате погибли двое рабочих пекарни, одна сотрудница получила ранения.
Единственная пекарня в городе сильно пострадала, добавил губернатор.
Ранее сотрудники ФСБ и МВД задержали в Херсонской области готовившего теракт мужчину.