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Шеремет: Запад стремится развязать на Украине полномасштабную войну

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Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет считает, что в Вашингтоне намерены развязать полномасштабную войну на Украине, нанося удары американским оружием по территории России.
Шеремет: Запад стремится развязать на Украине полномасштабную войну
  • AP
  • © John Hamilton/U.S. Army

Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости

«Запад агрессивно настроен, потому что видит, как трещит киевский режим, поэтому там активизировались и пытаются придать новый импульс, чтобы конфликт перерос в полномасштабную войну», — заявил Шеремет. 

К этому плану относится в том числе передача Киеву истребителей F-16, добавил депутат.

Он также выразил мнение, что настало время всему цивилизованному миру «поставить на место» режим президента США Джо Байдена, который превратил Соединённые Штаты «в страну, несущую международный террор и убийства».

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко подчеркнул ответственность Запада за эскалацию на Украине. 

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