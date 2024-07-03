Шеремет: Запад стремится развязать на Украине полномасштабную войну
- AP
- © John Hamilton/U.S. Army
Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
«Запад агрессивно настроен, потому что видит, как трещит киевский режим, поэтому там активизировались и пытаются придать новый импульс, чтобы конфликт перерос в полномасштабную войну», — заявил Шеремет.
К этому плану относится в том числе передача Киеву истребителей F-16, добавил депутат.
Он также выразил мнение, что настало время всему цивилизованному миру «поставить на место» режим президента США Джо Байдена, который превратил Соединённые Штаты «в страну, несущую международный террор и убийства».
Ранее замглавы МИД России Александр Грушко подчеркнул ответственность Запада за эскалацию на Украине.