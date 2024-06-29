Генштаб ВС Белоруссии: ситуация на границе с Украиной непростая

Обстановка на границе с Украиной сложилась непростая, но явных провокаций пока зафиксировано не было.

Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии — первый заместитель министра обороны генерал-майор Павел Муравейко.

«Я скажу, что обстановка непростая. Если пока явных провокаций мощных, резонансных не произошло, то это только благодаря тому здравому смыслу, который имеется на всех уровнях коммуникации и взаимодействия», — приводит его слова пресс-служба белорусского Минобороны.

Ранее Белоруссия на фоне активности украинских БПЛА дополнительно вывела силы ПВО для прикрытия границы, а также критически важных объектов республики.