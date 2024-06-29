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Newsweek: НАТО не примет Украину, несмотря на обещания

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НАТО не планирует принимать Украину в альянс, несмотря на все заявления об открытых дверях для новых членов, пишет издание Newsweek.
Newsweek: НАТО не примет Украину, несмотря на обещания
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

В материале говорится, что Украина давно ждёт членства в НАТО, однако это ожидание может продлиться «вечно», независимо от того, какие «сладкие слова» западные лидеры говорят Владимиру Зеленскому.

«К настоящему времени должно быть совершенно ясно, что альянс не хочет, чтобы Украина вступила в его ряды» — пишет обозреватель журнала. 

При этом, по его мнению, в НАТО готовы передавать Киеву вооружение для борьбы с Россией. 

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Североатлантический альянс не пересечёт черту и не станет стороной вооружённого конфликта на Украине.

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