Депутат Верховной рады потребовал от суда провести президентские выборы

Депутат Верховной рады Александр Дубинский обратился в Верховный суд Украины с требованием провести президентские выборы.

Об этом нардеп написал в своём Telegram-канале.

«ВС рассмотрит мой иск 22 июля 2024 года в 15:00», — добавил Дубинский.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на Украине произошла узурпация власти.