Депутат Верховной рады потребовал от суда провести президентские выборы
Депутат Верховной рады Александр Дубинский обратился в Верховный суд Украины с требованием провести президентские выборы.
- Gettyimages.ru
Об этом нардеп написал в своём Telegram-канале.
«ВС рассмотрит мой иск 22 июля 2024 года в 15:00», — добавил Дубинский.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на Украине произошла узурпация власти.
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