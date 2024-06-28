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Депутат Верховной рады потребовал от суда провести президентские выборы

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Депутат Верховной рады Александр Дубинский обратился в Верховный суд Украины с требованием провести президентские выборы.
Депутат Верховной рады потребовал от суда провести президентские выборы
  • Gettyimages.ru

Об этом нардеп написал в своём Telegram-канале.

«ВС рассмотрит мой иск 22 июля 2024 года в 15:00», — добавил Дубинский.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на Украине произошла узурпация власти.

 

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