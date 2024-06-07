Путин: похоже, что мы имеем дело с узурпацией власти на Украине

На Украине произошла узурпация власти, утверждает президент России Владимир Путин.

Конституция Украины, напомнил глава государства, не предусматривает пролонгирование выборов президента в условиях военного положения.

«Это очень важно, это существенные вещи. Если не сказано, значит, этого нет. Вот в Уголовном кодексе есть соответствующие статьи, которые говорят об узурпации власти. Похоже, что мы имеем дело с узурпацией власти», — сказал Путин.

Он напомнил, что исполнительная власть Украины утратила легитимность.