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Путин: исполнительная власть Украины утратила легитимность

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Исполнительная власть Украины утратила легитимность, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ.
Путин: исполнительная власть Украины утратила легитимность
  • kremlin.ru

«Беглый анализ законодательства Украины показывает, что они, исполнительные органы власти, легитимность утратили», — сказал глава государства.

Президент ранее напомнил: есть 103-я статья Конституции Украины, в которой прописано, что президент избирается только на пять лет. В 83-й статье сказано, что в условиях военного положения срок полномочий парламента пролонгируется, но про возможность пролонгировать срок полномочий президента «там ничего не сказано».

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