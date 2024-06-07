Путин: исполнительная власть Украины утратила легитимность

Исполнительная власть Украины утратила легитимность, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ.

«Беглый анализ законодательства Украины показывает, что они, исполнительные органы власти, легитимность утратили», — сказал глава государства.

Президент ранее напомнил: есть 103-я статья Конституции Украины, в которой прописано, что президент избирается только на пять лет. В 83-й статье сказано, что в условиях военного положения срок полномочий парламента пролонгируется, но про возможность пролонгировать срок полномочий президента «там ничего не сказано».