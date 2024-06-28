Развожаев: в Крымске простились с ещё одной убитой в Севастополе при атаке ВСУ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в Крымске простились с Софией Аверьяновой, убитой американской ракетой ATACMS с кассетной боевой частью на пляже в ходе атаки украинских военных.

«Сегодня в Крымске простились с Софией Аверьяновой, дочкой заместителя главы Магадана. София была убита 23 июня на пляже в Учкуевке американской ракетой ATACMS с кассетной боевой частью», — написал он в Telegram.

По словам губернатора, до своего девятого дня рождения София не дожила чуть больше месяца.

«Царствия Небесного, София!», — добавил он.

Ранее Развожаев сообщил, что двухлетнюю девочку, погибшую при обстреле ВСУ, похоронили на «Аллее славы» на кладбище Кальфа. Также он указывал, что в городе простились с погибшей при этом же нападении Александрой Гурьевой.