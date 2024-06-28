Власти Украины заявили, что Бурштынская ТЭС не подлежит восстановлению
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Об этом в эфире радиостанции «Западный полюс» сказала председатель Ивано-Франковской областной госадминистрации Светлана Онищук.
«Бурштынская ТЭС не подлежит восстановлению, она чрезвычайно сильно разрушена», — сказала Онищук.
Председатель ОГА отметила, что власти выделят шесть котельных для обеспечения граждан горячей водой и теплом в зимнее время.
Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что больше 70% ТЭС страны выведено из строя.