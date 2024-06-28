В Белоруссии сообщили о боевиках РДК на границе с Украиной

Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о принятии мер по прикрытию границы с Украиной из-за информации о нахождении неподалёку боевиков «Русского добровольческого корпуса»*.

«Государственный пограничный комитет располагает сведениями о нахождении в полосе ответственности Житомирского пограничного отряда подразделений так называемого «Русского добровольческого корпуса», — говорится в заявлении.

В комитете отметили активную разведдеятельность, в том числе с выходом к границе республики.

На Харьковском направлении ранее в ходе боёв частично была уничтожена батальонная тактическая группа (БТГ) ВСУ, собранная из украинских военнослужащих, а также боевиков «Кракена» и РДК.

* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.