В Белоруссии сообщили о боевиках РДК на границе с Украиной
- РИА Новости
«Государственный пограничный комитет располагает сведениями о нахождении в полосе ответственности Житомирского пограничного отряда подразделений так называемого «Русского добровольческого корпуса», — говорится в заявлении.
В комитете отметили активную разведдеятельность, в том числе с выходом к границе республики.
На Харьковском направлении ранее в ходе боёв частично была уничтожена батальонная тактическая группа (БТГ) ВСУ, собранная из украинских военнослужащих, а также боевиков «Кракена» и РДК.
* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.