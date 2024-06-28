RT в Telegram
Подпишись

В Белоруссии сообщили о боевиках РДК на границе с Украиной

Короткая ссылка
Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о принятии мер по прикрытию границы с Украиной из-за информации о нахождении неподалёку боевиков «Русского добровольческого корпуса»*.
В Белоруссии сообщили о боевиках РДК на границе с Украиной
  • РИА Новости

«Государственный пограничный комитет располагает сведениями о нахождении в полосе ответственности Житомирского пограничного отряда подразделений так называемого «Русского добровольческого корпуса», — говорится в заявлении.

В комитете отметили активную разведдеятельность, в том числе с выходом к границе республики.

На Харьковском направлении ранее в ходе боёв частично была уничтожена батальонная тактическая группа (БТГ) ВСУ, собранная из украинских военнослужащих, а также боевиков «Кракена» и РДК.

* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить