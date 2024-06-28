Председатель ДНР: ущерб Донбассу от преступлений Киева составляет триллионы рублей

Ущерб Донбассу от преступлений киевского режима составляет уже триллионы рублей, сообщил в интервью РИА Новости председатель правительства ДНР Евгений Солнцев.

«К сожалению, это уже триллионы рублей. Мы сегодня видим, что это огромная цифра», — сказал он.

При этом Солнцев отметил, что учёт ведётся не только по Авдеевке, но и по Мариуполю, Донецку, Волновахе и Горловке.

Определить точную цифру, как заявил председатель правительства, не представляется возможным из-за сложности доступа ко всем территориям и объектам республики.

Также сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов рассказал, что сумма нанесённого Украиной ущерба бюджету Крыма из-за энергетической блокады полуострова превысила 3 трлн руб.