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Неизвестные пытались выманить у севастопольцев фото и видео атаки ВСУ на город

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Неизвестные пытались выманить у жителей Севастополя фото и видео атаки ВСУ на город, представляясь, в том числе, сотрудниками российских спецслужб, заявила глава Центра управления регионом Надежда Бохан.

«После атаки анонимные отправители в мессенджерах пытались связываться с горожанами, чтобы получить от них фото или видео происходящего... Они просили рассказать о том, что происходит в городе», — цитирует её РИА Новости.

Бохан назвала это провокацией.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее допустил новые атаки ВСУ на город, так как киевский режим, по его словам, потерял всякие ограничители.

Развожаев сообщил, что работу ПВО усилят для защиты Крыма от обстрелов со стороны ВСУ.

Он также заявил о дополнительной охране Балаклавской бухты из-за опасности терактов со стороны Украины.

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