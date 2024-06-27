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ВС России ударили по расчёту HIMARS, который атаковал Крым

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В подполье сообщили об ударе по району сёл Шевченково и Котлярово Николаевской области, где была замечена установка HIMARS, атаковавшая Крым.

«Недалеко от аэродрома Кульбакино прозвучал взрыв... Это место, откуда регулярно стреляли в сторону Херсонской области и Крыма дальнобойными ракетами», — сказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев РИА Новости.

Местные жители рассказали, что взрыв был сдвоенный — вероятно, удар пришёлся по складу с боекомплектом для системы HIMARS.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее допустил новые атаки ВСУ на город, так как киевский режим, по его словам, потерял всякие ограничители.

Развожаев сообщил, что работу ПВО усилят для защиты Крыма от обстрелов со стороны ВСУ.

Он также заявил о дополнительной охране Балаклавской бухты из-за опасности терактов со стороны Украины.

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