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Экс-замглавы офиса Зеленского Тимошенко подтвердил, что к нему пришли с обыском

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Гражданин Украины Кирилл Тимошенко, ранее занимавший должность заместителя главы офиса Владимира Зеленского, подтвердил информацию о проводимых у него обысках.
Экс-замглавы офиса Зеленского Тимошенко подтвердил, что к нему пришли с обыском
  • AFP

При этом Тимошенко в личном Telegram-канале заявил, что обыски проводятся в рамках дела, к которому он якобы не имеет никакого отношения.

«Все требования правоохранителей я выполнил, личных претензий ко мне нет», — написал он.

Об обысках у экс-замглавы офиса Зеленского в четверг, 27 июня, сообщила «Украинская правда». Издание отмечало, что проводимые мероприятия связаны с утечкой из Национального антикоррупционного бюро Украины.

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