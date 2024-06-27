Экс-замглавы офиса Зеленского Тимошенко подтвердил, что к нему пришли с обыском
- AFP
При этом Тимошенко в личном Telegram-канале заявил, что обыски проводятся в рамках дела, к которому он якобы не имеет никакого отношения.
«Все требования правоохранителей я выполнил, личных претензий ко мне нет», — написал он.
Об обысках у экс-замглавы офиса Зеленского в четверг, 27 июня, сообщила «Украинская правда». Издание отмечало, что проводимые мероприятия связаны с утечкой из Национального антикоррупционного бюро Украины.