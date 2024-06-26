ФСБ задержала склонявшего знакомых к терактам в Крыму севастопольца
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.
«Мужчина своих знакомых из числа жителей Бахчисарая в ходе личных встреч склонял к совершению террористических актов — поджогов административных зданий города», — указали в ФСБ.
Уточняется, что мужчина отправлял знакомым видео с призывами вступать в проукраинское подпольное движение для осуществления терактов.
По факту преступления против севастопольца было возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности.
Ранее сотрудники ФСБ задержали в Приморье местного жителя, который призывал к захвату власти.