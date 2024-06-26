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ФСБ задержала склонявшего знакомых к терактам в Крыму севастопольца

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Крымское управление ФСБ России заявило, что сотрудники спецслужбы задержали жителя Севастополя, склонявшего знакомых к терактам в Крыму.
ФСБ задержала склонявшего знакомых к терактам в Крыму севастопольца
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

«Мужчина своих знакомых из числа жителей Бахчисарая в ходе личных встреч склонял к совершению террористических актов — поджогов административных зданий города», — указали в ФСБ.

Уточняется, что мужчина отправлял знакомым видео с призывами вступать в проукраинское подпольное движение для осуществления терактов.

По факту преступления против севастопольца было возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Приморье местного жителя, который призывал к захвату власти.

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