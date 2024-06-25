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Мужчина получил осколочное ранение в результате атаки ВСУ на Белгород

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Мужчина получил осколочное ранение плеча и кисти в результате атаки атаки ВСУ на Белгород, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Отмечается, что бригада скорой оказала пострадавшему медицинскую помощь на месте, от госпитализации он отказался, дальнейшее лечение будет получать амбулаторно.

«В Белгороде на данный момент выбиты окна в одной квартире многоквартирного дома, в одном из автосалонов полностью повреждено остекление. Также осколками посечены три автомобиля», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Также, по его словам, в селе Стрелецкое на территории частного домовладения был посечён забор, а в селе Головино повреждён один автомобиль.

Ранее женщина пострадала в результате атаки ВСУ на Белгород.

Кроме того, в Курской области женщина получила ожоги после атаки украинских БПЛА.

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