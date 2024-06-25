Женщина пострадала в результате атаки ВСУ на Белгород
Информация об этом появилась в Telegram-канале губернатора Вячеслава Гладкова.
Отмечается, что пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом правой руки доставляют в городскую больницу №2 Белгорода.
Также, по словам Гладкова, в Белгороде, предварительно, выбиты окна в четырёх квартирах четырёх многоквартирных домов.
«В одном частном доме повреждены кровля и фасад. Также повреждены фасады двух коммерческих объектов, посечены четыре автомобиля и повреждена линия газоснабжения», — сказал глава региона.
Кроме того, в Белгородском районе в посёлке Северный в трёх квартирах многоквартирного дома были выбиты окна.
Ранее в Курской области женщина получила ожоги после атаки украинских БПЛА.
Также в селе Муром Белгородской области сдетонировал дрон ВСУ, пострадали три человека.