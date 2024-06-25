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Женщина пострадала в результате атаки ВСУ на Белгород

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Женщина пострадала в результате массированной атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район.

Информация об этом появилась в Telegram-канале губернатора Вячеслава Гладкова.

Отмечается, что пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом правой руки доставляют в городскую больницу №2 Белгорода.

Также, по словам Гладкова, в Белгороде, предварительно, выбиты окна в четырёх квартирах четырёх многоквартирных домов.

«В одном частном доме повреждены кровля и фасад. Также повреждены фасады двух коммерческих объектов, посечены четыре автомобиля и повреждена линия газоснабжения», — сказал глава региона.

Кроме того, в Белгородском районе в посёлке Северный в трёх квартирах многоквартирного дома были выбиты окна.

Ранее в Курской области женщина получила ожоги после атаки украинских БПЛА.

Также в селе Муром Белгородской области сдетонировал дрон ВСУ, пострадали три человека.

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