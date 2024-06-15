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Украинским пограничникам пришлось стрелять, чтобы задержать четырёх уклонистов

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Украинским пограничникам пришлось открыть огонь для задержания четырёх уклонистов, пытающихся бежать в Венгрию.
Украинским пограничникам пришлось стрелять, чтобы задержать четырёх уклонистов
  • Gettyimages.ru

«Во время задержания нарушители попытались скрыться от пограничного наряда. Чтобы остановить злоумышленников, пограничники произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух», — говорится в заявлении западного регионального управления госпогранслужбы Украины.

Уточняется, что пытавшиеся бежать граждане воспользовались услугами проводников и заплатили за это по $5,5 тыс.

Ранее представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал, что на западе Украины грузовик с военными номерами незаконно пересёк госграницу с Венгрией.

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