Украинским пограничникам пришлось стрелять, чтобы задержать четырёх уклонистов

Украинским пограничникам пришлось открыть огонь для задержания четырёх уклонистов, пытающихся бежать в Венгрию.

«Во время задержания нарушители попытались скрыться от пограничного наряда. Чтобы остановить злоумышленников, пограничники произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух», — говорится в заявлении западного регионального управления госпогранслужбы Украины.

Уточняется, что пытавшиеся бежать граждане воспользовались услугами проводников и заплатили за это по $5,5 тыс.

Ранее представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал, что на западе Украины грузовик с военными номерами незаконно пересёк госграницу с Венгрией.