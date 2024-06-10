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Более 30 украинцев прорвались через границу с Венгрией на военном грузовике

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Представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что на западе Украины грузовик с военными номерами незаконно пересёк госграницу с Венгрией.
Более 30 украинцев прорвались через границу с Венгрией на военном грузовике
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет издание «Украинская правда».

Отмечается, что движение грузовика в сторону границы через поле зафиксировали с помощью технических средств контроля за местностью.

По словам Демченко, группа реагирования обнаружила следы транспорта в сторону сопредельной страны.

Венгерская сторона также заявила об обнаружении грузовика и задержании 32 украинских граждан.

Ранее тело очередного украинского уклониста было найдено на склоне горы Поп Иван на границе с Румынией.

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