Более 30 украинцев прорвались через границу с Венгрией на военном грузовике
- Gettyimages.ru
Об этом пишет издание «Украинская правда».
Отмечается, что движение грузовика в сторону границы через поле зафиксировали с помощью технических средств контроля за местностью.
По словам Демченко, группа реагирования обнаружила следы транспорта в сторону сопредельной страны.
Венгерская сторона также заявила об обнаружении грузовика и задержании 32 украинских граждан.
Ранее тело очередного украинского уклониста было найдено на склоне горы Поп Иван на границе с Румынией.