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Начальник Генштаба Белоруссии: в армии готовы применять ядерное оружие

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Совместные с Россией учения с нестратегическими ядерными силами показали, что ВС Белоруссии готовы к применению ядерного оружия, заявил начальник Генштаба ВС республики генерал-майор Павел Муравейко.
Начальник Генштаба Белоруссии: в армии готовы применять ядерное оружие
  • РИА Новости

«Итоги мы подведём, но уже сейчас могу с уверенностью заявить: подразделения и части Вооружённых сил Беларуси к применению специального ядерного оружия готовы», — приводит его слова ТАСС.

11 июня начался второй этап учений нестратегических ядерных сил России и Белоруссии. Манёвры направлены на поддержание готовности личного состава и техники для обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу отметил, что мировое сообщество сдержанно отреагировало на манёвры.

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