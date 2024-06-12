Начальник Генштаба Белоруссии: в армии готовы применять ядерное оружие
- РИА Новости
«Итоги мы подведём, но уже сейчас могу с уверенностью заявить: подразделения и части Вооружённых сил Беларуси к применению специального ядерного оружия готовы», — приводит его слова ТАСС.
11 июня начался второй этап учений нестратегических ядерных сил России и Белоруссии. Манёвры направлены на поддержание готовности личного состава и техники для обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу отметил, что мировое сообщество сдержанно отреагировало на манёвры.