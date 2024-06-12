В Азербайджане заявили о завершении вывода российских миротворцев из Карабаха

В Минобороны Азербайджана объявили о завершении вывода российских миротворцев из Карабаха.

«Завершился процесс вывода миротворческого контингента России, временно дислоцированного на территории Азербайджана... Личный состав, вооружение и техника миротворческого контингента полностью покинули нашу территорию», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выход российских миротворцев из Карабаха отвечает реалиям, сложившимся в регионе в настоящий момент.