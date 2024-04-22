Песков: выход российских миротворцев из Карабаха отвечает текущим реалиям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выход российских миротворцев из Карабаха отвечает реалиям, сложившимся в регионе в настоящий момент.

Такое мнение он высказал в эфире Первого канала.

«Это отвечает нынешним реалиям, которые сложились в регионе, собственно, после того, как Армения признала границы Азербайджана по состоянию на 1991 год», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что в связи с этим событием геополитические реалии в регионе изменились, поэтому для российских миротворцев там больше не осталось функций.

17 апреля Песков подтвердил, что начался вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха.