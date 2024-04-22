Песков: выход российских миротворцев из Карабаха отвечает текущим реалиям
- РИА Новости
Такое мнение он высказал в эфире Первого канала.
«Это отвечает нынешним реалиям, которые сложились в регионе, собственно, после того, как Армения признала границы Азербайджана по состоянию на 1991 год», — сказал представитель Кремля.
Песков отметил, что в связи с этим событием геополитические реалии в регионе изменились, поэтому для российских миротворцев там больше не осталось функций.
17 апреля Песков подтвердил, что начался вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха.