Бойцы ВС России уничтожили на Днепре две лодки с украинским десантом
Военнослужащие армии России поразили у села Днепряны в Херсонской области две десантные лодки ВСУ с экипажами и личным составом общей численность около взвода.
Об этом РИА Новости рассказал боец группировки войск «Днепр» с позывным «Малой».
Отмечается, что десант ВСУ на данном участке был уничтожен полностью.
Ранее в МО России заявили о продвижении группировки войск «Север» в Харьковской области.
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