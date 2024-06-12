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Бойцы ВС России уничтожили на Днепре две лодки с украинским десантом

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Военнослужащие армии России поразили у села Днепряны в Херсонской области две десантные лодки ВСУ с экипажами и личным составом общей численность около взвода.

Об этом РИА Новости рассказал боец группировки войск «Днепр» с позывным «Малой».

Отмечается, что десант ВСУ на данном участке был уничтожен полностью.

Ранее в МО России заявили о продвижении группировки войск «Север» в Харьковской области.

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