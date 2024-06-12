Член экипажа танка «Алёша» рассказал о проблемах Abrams и Leopard

Западные танки Abrams и Leopard 2 становятся лёгкой добычей в зоне СВО.

Об этом в беседе с ТАСС сказал член экипажа танка «Алёша» Герой России Расим Баксиков.

По словам военнослужащего, Abrams является очень тяжёлой машиной с непропорциональным давлением на грунт.

Немецкие Leopard 2 Баксиков назвал «одной из самых лучших машин мира». Герой России отметил, что Украине передали современные танки из ФРГ. Однако и ими танкистам ВСУ пользоваться сложно.

«Они могут быстро ездить, но не на Украине. Они очень тяжёлые, они вязнут. На Украине очень жирная, насыщенная почва. И это, конечно, делает их лёгкой добычей», — подчеркнул Баксиков.

Abrams также вязнет в земле и не может двигаться, отметил член экипажа танка «Алёша».

Ранее «Военная хроника» заявила, что на переданные американцами ВСУ танки Abrams украинцы начали устанавливать советскую динамическую защиту, известную как «мангалы».