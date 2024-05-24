RT в Telegram
Подпишись

«Военная хроника»: «мангалы» начали устанавливать на переданные ВСУ танки Abrams

Короткая ссылка
«Военная хроника» заявила, что на переданные американцами ВСУ танки Abrams украинцы начали устанавливать советскую динамическую защиту, известную как «мангалы».
«Военная хроника»: «мангалы» начали устанавливать на переданные ВСУ танки Abrams
  • AP

«Забавные новости с Покровского направления в ДНР. После потери нескольких танков M1A1SA 47-я бригада ВСУ «Магура» додумалась залепить Abrams советской динамической защитой и обварила танки по кругу «мангалами» для защиты от дронов», — говорится в материале.

Соответствующий пост сопровождается снимками Abrams, чьи башни полностью «обёрнуты» динамической защитой.

13 мая сообщалось, что российские войска при освобождении села Бердычи под Авдеевкой в ДНР сожгли до десяти единиц западной бронетехники, в том числе танки Abrams, Leopard и бронемашины пехоты Bradley.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить