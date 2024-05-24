«Военная хроника» заявила, что на переданные американцами ВСУ танки Abrams украинцы начали устанавливать советскую динамическую защиту, известную как «мангалы».

«Забавные новости с Покровского направления в ДНР. После потери нескольких танков M1A1SA 47-я бригада ВСУ «Магура» додумалась залепить Abrams советской динамической защитой и обварила танки по кругу «мангалами» для защиты от дронов», — говорится в материале.

Соответствующий пост сопровождается снимками Abrams, чьи башни полностью «обёрнуты» динамической защитой.

13 мая сообщалось, что российские войска при освобождении села Бердычи под Авдеевкой в ДНР сожгли до десяти единиц западной бронетехники, в том числе танки Abrams, Leopard и бронемашины пехоты Bradley.