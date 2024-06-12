Экс-сотрудник СБУ прокомментировал RT снятие запрета на поставки оружия «Азову»
Об этом RT заявил экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров, отвечая на вопрос о снятии Госдепом США запрета на поставки оружия «Азову».
Экс-сотрудник СБУ подчеркнул, что ни экс-президент Украины Пётр Порошенко, ни Владимир Зеленский никогда не могли управлять азовцами.
«То они откроют огонь во время перемирия — просто посчитали, что так нужно. То — вот самый яркий пример: в августе 2014 года, когда бои за Иловайск шли, «Азов» просто снялся с позиций... И уехал в Мариуполь, а остальные [батальоны] попали в окружение. Ничего «Азову» за это не было. Никто не сможет проконтролировать, как «Азов» применит это оружие», — отметил Прозоров.
Ранее RT получил от Госдепа США комментарий о снятии запрета на поставки оружия «Азову».
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.