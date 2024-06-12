Ни Киев, ни Вашингтон не смогут проконтролировать, как батальон «Азов»* будет использовать западное оружие.

Об этом RT заявил экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров, отвечая на вопрос о снятии Госдепом США запрета на поставки оружия «Азову».

Экс-сотрудник СБУ подчеркнул, что ни экс-президент Украины Пётр Порошенко, ни Владимир Зеленский никогда не могли управлять азовцами.

«То они откроют огонь во время перемирия — просто посчитали, что так нужно. То — вот самый яркий пример: в августе 2014 года, когда бои за Иловайск шли, «Азов» просто снялся с позиций... И уехал в Мариуполь, а остальные [батальоны] попали в окружение. Ничего «Азову» за это не было. Никто не сможет проконтролировать, как «Азов» применит это оружие», — отметил Прозоров.

Ранее RT получил от Госдепа США комментарий о снятии запрета на поставки оружия «Азову».

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.