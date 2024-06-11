Около пяти тысяч уголовных дел о преступлениях в Донбассе возбуждено с 2014 года
«С 2014 года возбуждено около пяти тысяч уголовных дел в отношении свыше тысячи лиц, в том числе представителей военного и политического руководства Украины, украинских силовых структур, членов радикальных националистических объединений и наёмников», — говорится в сообщении.
Как отмечает СК, в результате расследования дел установлено, что в вооружённом конфликте в Донбассе погибли 6139 гражданских, в том числе 173 несовершеннолетних, ещё 15 012 человек получили ранения, из которых 734 ребёнка.
Ранее RT сообщал, что в Луганске за обстрелы жилых районов Донбасса заочно осуждён комбат ВСУ.