В ДНР заочно осуждён командир «Азова» за приказ об убийстве гражданского

Верховный суд ДНР заочно приговорил командира роты «Азова»* Льва Пашко к 22 годам колонии за приказ об убийстве мирного жителя в Мариуполе. Об этом сообщает СК России.

Как установил суд, в 17 марта 2022 года подчинённый Пашко Дмитрий Вихор доложил ему, что увидел мужчину с белой ленточкой на одежде. Командир приказал убить мирного жителя. Вихор произвёл в сторону мужчины не менее 20 выстрелов из пулемёта. Гражданский, получив ранение, смог укрыться в безопасном месте.

«Приговором суда Пашко заочно назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Как уточняет СК, в отношении Дмитрия Вихора возбуждено уголовное дело и направлено в суд.

В связи с тем, что Пашко скрылся от следствия за пределами России, 4 марта он был объявлен в международный розыск, сообщает Главная военная прокуратура.

Ранее RT сообщал, что служивший в «Азове» британский наёмник заочно осуждён на 14 лет колонии.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.