Служивший в «Азове» британский наёмник заочно осуждён на 14 лет колонии
05 июня 2024

Служивший в «Азове» британский наёмник заочно осуждён на 14 лет колонии

05 июня 2024 | 13:04

Служивший в «Азове» британский наёмник заочно осуждён на 14 лет колонии

03 июня 2024 | 20:29

Командир «Азова» получил пожизненный срок за расстрел троих мирных жителей

03 июня 2024 | 14:02

В Луганске за обстрелы жилых районов Донбасса заочно осуждён комбат ВСУ

02 июня 2024 | 12:50

СК: в суд направлено 296 уголовных дел в отношении украинских военнослужащих

02 июня 2024 | 12:26

СК завершил расследование дела в отношении Дмитрия Гордона

02 июня 2024 | 12:09

СК направил в суд дела в отношении наёмников ВСУ из Латвии и США

30 мая 2024 | 13:15

В Донецке суд рассмотрит дело приказавшего обстреливать жилые районы ДНР комбата ВСУ

29 мая 2024 | 19:01

Командир ВСУ: Украина может лишиться помощи США из-за ударов по России

29 мая 2024 | 12:46

В ДНР за пытки военнопленных заочно осуждён начальник СИЗО Полтавы

28 мая 2024 | 17:56

В ДНР командира бригады ВСУ заочно осудили на 27 лет колонии

В Донецке суд заочно приговорил гражданина Великобритании Марка Джона Эйреса к 14 годам колонии за наёмничество. Об этом сообщает СК России.

Как установил суд, в марте 2022 года Эйрес прибыл на Украину для участия в боевом конфликте на стороне ВСУ.

Он прошёл военную подготовку и вступил в нацполк «Азов»*.

Как уточняет следствие, наёмник воевал два года с марта 2022-го.

«Судом Эйрес заочно приговорён к наказанию в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск», — говорится в сообщении.

Ранее RT сообщал, что СК потребовал арестовать белорусского гребца и трёх наёмников за сражения за ВСУ.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.