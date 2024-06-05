Служивший в «Азове» британский наёмник заочно осуждён на 14 лет колонии

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В Донецке суд заочно приговорил гражданина Великобритании Марка Джона Эйреса к 14 годам колонии за наёмничество. Об этом сообщает СК России.
Как установил суд, в марте 2022 года Эйрес прибыл на Украину для участия в боевом конфликте на стороне ВСУ.
Он прошёл военную подготовку и вступил в нацполк «Азов»*.
Как уточняет следствие, наёмник воевал два года с марта 2022-го.
«Судом Эйрес заочно приговорён к наказанию в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск», — говорится в сообщении.
Ранее RT сообщал, что СК потребовал арестовать белорусского гребца и трёх наёмников за сражения за ВСУ.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.