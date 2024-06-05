Служивший в «Азове» британский наёмник заочно осуждён на 14 лет колонии

В Донецке суд заочно приговорил гражданина Великобритании Марка Джона Эйреса к 14 годам колонии за наёмничество. Об этом сообщает СК России.

Как установил суд, в марте 2022 года Эйрес прибыл на Украину для участия в боевом конфликте на стороне ВСУ.

Он прошёл военную подготовку и вступил в нацполк «Азов»*.



Как уточняет следствие, наёмник воевал два года с марта 2022-го.



«Судом Эйрес заочно приговорён к наказанию в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск», — говорится в сообщении.



Ранее RT сообщал, что СК потребовал арестовать белорусского гребца и трёх наёмников за сражения за ВСУ.



* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.