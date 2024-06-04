RT в Telegram
Подпишись

СК потребовал арестовать белорусского гребца и трёх наёмников за сражения за ВСУ

Короткая ссылка
Следственный комитет потребовал заочно арестовать бывшего белорусского гребца Павла Шурмея и троих наёмников за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.
СК потребовал арестовать белорусского гребца и трёх наёмников за сражения за ВСУ
  • РИА Новости

«В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заочного ареста Шурмею П., Фрейзеру Д. Р., Гату И. и Варшанидзе С. по делу, возбуждённому по ч. 3 ст. 359 УК России», — приводит ТАСС материалы следствия из электронной базы данных Басманного суда Москвы.

Прокуратура ДНР ранее направила в суд республики уголовное дело в отношении гражданина Франции, обвиняемого в участии в вооружённом конфликте на стороне ВСУ в качестве наёмника.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить