СК потребовал арестовать белорусского гребца и трёх наёмников за сражения за ВСУ

Следственный комитет потребовал заочно арестовать бывшего белорусского гребца Павла Шурмея и троих наёмников за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

«В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заочного ареста Шурмею П., Фрейзеру Д. Р., Гату И. и Варшанидзе С. по делу, возбуждённому по ч. 3 ст. 359 УК России», — приводит ТАСС материалы следствия из электронной базы данных Басманного суда Москвы.

Прокуратура ДНР ранее направила в суд республики уголовное дело в отношении гражданина Франции, обвиняемого в участии в вооружённом конфликте на стороне ВСУ в качестве наёмника.