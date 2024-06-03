В ДНР передали в суд дело французского наёмника

Прокуратура ДНР направила в суд республики уголовное дело в отношении гражданина Франции, обвиняемого в участии в вооружённом конфликте на стороне ВСУ в качестве наёмника.

Об этом говорится на Telegram прокуратуры Донецкой Народной Республики.

«Объявленный в международный розыск 32-летний гражданин Французской Республики Куэста Хьюго Джулиан заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК России», — указывается в заявлении.

Следствие полагает, что с июля 2022 года по февраль 2024 года он принимал участие в конфликте на стороне украинских военных в различных местах, а также был в составе 28-й отдельной механизированной бригады в должности механика-водителя разведывательного отделения. За свою наёмническую деятельность он получил средства, равные 900 тыс. рублей.

«Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу», — подчёркивает прокуратура.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России направил для передачи в суд 296 уголовных дел в отношении 458 украинских военнослужащих, которые обвиняются в военных преступлениях.