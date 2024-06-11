RT в Telegram
Подпишись

Зеленский: Украина лишилась 80% тепловой электрогенерации

Короткая ссылка
Владимир Зеленский заявил, что Украина лишилась 80% тепловой электрогенерации и трети производства ГЭС.
Зеленский: Украина лишилась 80% тепловой электрогенерации
  • AP
  • © Ebrahim Noroozi

Об этом сообщает РИА Новости.

«В результате ударов российских ракет и дронов уже уничтожено 9 ГВт мощностей. Притом что пик потребления энергии прошлой зимой был 18 ГВт, половины уже не существует», — отметил Зеленский на конференции по восстановлению Украины в Берлине.

Он добавил, что без кредитования и инвестиций союзников Украина не сможет в ближайшие три-четыре месяца восстановить объекты, в связи с чем нужна прямая финансовая поддержка.

Зеленский также попросил отдать Украине оборудование с остановленных электростанций в Европе.

Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что больше 70% тепловых электростанций на Украине выведено из строя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить