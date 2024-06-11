Зеленский: Украина лишилась 80% тепловой электрогенерации

Владимир Зеленский заявил, что Украина лишилась 80% тепловой электрогенерации и трети производства ГЭС.

Об этом сообщает РИА Новости.

«В результате ударов российских ракет и дронов уже уничтожено 9 ГВт мощностей. Притом что пик потребления энергии прошлой зимой был 18 ГВт, половины уже не существует», — отметил Зеленский на конференции по восстановлению Украины в Берлине.

Он добавил, что без кредитования и инвестиций союзников Украина не сможет в ближайшие три-четыре месяца восстановить объекты, в связи с чем нужна прямая финансовая поддержка.

Зеленский также попросил отдать Украине оборудование с остановленных электростанций в Европе.

Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что больше 70% тепловых электростанций на Украине выведено из строя.