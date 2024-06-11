Песков: электросети Украины в конкретных случаях относятся к инфраструктуре ВСУ
- РИА Новости
Представителю Кремля задали вопрос, считает ли Москва законной военной целью гражданские электросети Украины.
«Это нужно спрашивать у наших военных, но, безусловно, в конкретных случаях это имеет отношение к военной инфраструктуре, но предметно этот вопрос нужно задавать нашим военным», — сказал Песков журналистам.
10 июня жителей Харькова на северо-востоке Украины предупредили о введении аварийных отключений света.
Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко перед этим заявил о потере предприятием около 86% генерирующих мощностей.