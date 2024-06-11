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Песков: электросети Украины в конкретных случаях относятся к инфраструктуре ВСУ

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Украинские электросети в некоторых случаях имеют отношение к военной инфраструктуре Украины, но предметно этот вопрос нужно задавать Министерству обороны России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков: электросети Украины в конкретных случаях относятся к инфраструктуре ВСУ
  • РИА Новости

Представителю Кремля задали вопрос, считает ли Москва законной военной целью гражданские электросети Украины.

«Это нужно спрашивать у наших военных, но, безусловно, в конкретных случаях это имеет отношение к военной инфраструктуре, но предметно этот вопрос нужно задавать нашим военным», — сказал Песков журналистам.

10 июня жителей Харькова на северо-востоке Украины предупредили о введении аварийных отключений света.

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко перед этим заявил о потере предприятием около 86% генерирующих мощностей.

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