Песков: электросети Украины в конкретных случаях относятся к инфраструктуре ВСУ

Украинские электросети в некоторых случаях имеют отношение к военной инфраструктуре Украины, но предметно этот вопрос нужно задавать Министерству обороны России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представителю Кремля задали вопрос, считает ли Москва законной военной целью гражданские электросети Украины.

«Это нужно спрашивать у наших военных, но, безусловно, в конкретных случаях это имеет отношение к военной инфраструктуре, но предметно этот вопрос нужно задавать нашим военным», — сказал Песков журналистам.

10 июня жителей Харькова на северо-востоке Украины предупредили о введении аварийных отключений света.

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко перед этим заявил о потере предприятием около 86% генерирующих мощностей.