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Глава ДТЭК Тимченко: энергохолдинг на Украине потерял 86% генерирующих мощностей

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Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью газете The Washington Post заявил о потере предприятием около 86% генерирующих мощностей.
Глава ДТЭК Тимченко: энергохолдинг на Украине потерял 86% генерирующих мощностей
  • Gettyimages.ru

«ДТЭК потерял около 86% своих генерирующих мощностей», — заявил Тимченко.

По его словам, инфраструктура ДТЭК постоянно разрушается. Так, например, один энергоблок, отремонтированный всего несколько недель назад, снова пострадал от удара на выходных, «теперь его просто нет».

Он отметил, что ДТЭК находится в постоянном цикле «разрушения, восстановления и снова разрушения».

Ранее сообщалось, что в 11 украинских областях ввели аварийные отключения света.

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