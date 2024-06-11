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В подконтрольном Киеву Запорожье застрелили чиновника горсовета

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В подконтрольном Киеву Запорожье застрелили чиновника горсовета Максима Денщика, украинская полиция возбудила уголовное дело.
В подконтрольном Киеву Запорожье застрелили чиновника горсовета
  • Gettyimages.ru

Как данным украинского издания «СТРАНА.ua», в начале мая политик заявил о давлении со стороны главы администрации подконтрольных Киеву районов Запорожской области Ивана Фёдорова и угрозах расправы. Впоследствии его отстранили от работы.

ЧП произошло в центре города, убийца скрылся.

Неизвестные ранее обстреляли автомобиль заместителя мэра украинского города Никополя Днепропетровской области, в результате нападения он погиб.

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