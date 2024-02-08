Заммэра украинского Никополя погиб при обстреле автомобиля

Неизвестные обстреляли автомобиль заместителя мэра украинского рода Никополя Днепропетровской области, в результате нападения он погиб.

Об этом информирует офис генерального прокурора Украины в Telegram.

«По факту убийства заместителя мэра города Никополя начато расследование», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, утром 8 февраля неизвестные обстреляли из огнестрельного оружия автомобиль, в котором находился чиновник. В результате обстрела он погиб на месте.

Ранее сообщалось, что взорвавшего гранаты в Закарпатье депутата взяли под стражу в зале Ужгородского районного суда.