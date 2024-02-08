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Заммэра украинского Никополя погиб при обстреле автомобиля

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Неизвестные обстреляли автомобиль заместителя мэра украинского рода Никополя Днепропетровской области, в результате нападения он погиб.
Заммэра украинского Никополя погиб при обстреле автомобиля
  • Gettyimages.ru
  • © Evgen_Prozhyrko

Об этом информирует офис генерального прокурора Украины в Telegram.

«По факту убийства заместителя мэра города Никополя начато расследование», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, утром 8 февраля неизвестные обстреляли из огнестрельного оружия автомобиль, в котором находился чиновник. В результате обстрела он погиб на месте.

Ранее сообщалось, что взорвавшего гранаты в Закарпатье депутата взяли под стражу в зале Ужгородского районного суда.

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