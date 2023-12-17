Взорвавшего гранаты в Закарпатье депутата арестовали на Украине
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Как следует из опубликованного на странице суда в соцсетях сообщения, арест 54-летнего украинского депутата не предусматривает возможности внесения залога.
В суде также уточнили, что ни сам подозреваемый, ни его защитники не стали протестовать против ходатайства прокурора, потребовавшего арестовать депутата.
Ранее поступила информация о смерти одного из пострадавших в результате взрыва гранат в сельсовете Закарпатья.