RT в Telegram
Подпишись

Взорвавшего гранаты в Закарпатье депутата арестовали на Украине

Короткая ссылка
Ужгородский районный суд Закарпатской области избрал меру пресечения местному депутату Сергею Батрину, которого обвинили в подрыве трёх гранат в ходе заседания Керецковского сельсовета. Его взяли под стражу в зале суда.
Взорвавшего гранаты в Закарпатье депутата арестовали на Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Pawel_Kisiolek

Как следует из опубликованного на странице суда в соцсетях сообщения, арест 54-летнего украинского депутата не предусматривает возможности внесения залога.

В суде также уточнили, что ни сам подозреваемый, ни его защитники не стали протестовать против ходатайства прокурора, потребовавшего арестовать депутата.

Ранее поступила информация о смерти одного из пострадавших в результате взрыва гранат в сельсовете Закарпатья.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить