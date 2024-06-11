ВСУ обстреляли из FPV-дронов пекарню и водоканал в Херсонской области
- РИА Новости
Об этом рассказал глава региона Владимир Сальдо.
«Сегодня утром киевские боевики обстреляли объекты жизнеобеспечения в Алёшках: хлебопекарню «Алмаз» и здание водоканала», — написал он.
По словам Сальдо, здания получили сильные повреждения. Ущерб также нанесён нескольким гражданским автомобилям.
Ранее губернатор Херсонской области рассказал, что из-за обстрела ВСУ жилого сектора посёлка Новая Маячка погиб один человек.