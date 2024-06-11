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ВСУ обстреляли из FPV-дронов пекарню и водоканал в Херсонской области

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Украинские военнослужащие нанесли удар с помощью FPV-дронов по хлебопекарне и зданию водоканала в городе Алёшки в Херсонской области.
ВСУ обстреляли из FPV-дронов пекарню и водоканал в Херсонской области
  • РИА Новости

Об этом рассказал глава региона Владимир Сальдо. 

«Сегодня утром киевские боевики обстреляли объекты жизнеобеспечения в Алёшках: хлебопекарню «Алмаз» и здание водоканала», — написал он. 

По словам Сальдо, здания получили сильные повреждения. Ущерб также нанесён нескольким гражданским автомобилям. 

Ранее губернатор Херсонской области рассказал, что из-за обстрела ВСУ жилого сектора посёлка Новая Маячка погиб один человек.

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