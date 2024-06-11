ВСУ обстреляли из FPV-дронов пекарню и водоканал в Херсонской области

Украинские военнослужащие нанесли удар с помощью FPV-дронов по хлебопекарне и зданию водоканала в городе Алёшки в Херсонской области.

РИА Новости

Об этом рассказал глава региона Владимир Сальдо. «Сегодня утром киевские боевики обстреляли объекты жизнеобеспечения в Алёшках: хлебопекарню «Алмаз» и здание водоканала», — написал он. По словам Сальдо, здания получили сильные повреждения. Ущерб также нанесён нескольким гражданским автомобилям. Ранее губернатор Херсонской области рассказал, что из-за обстрела ВСУ жилого сектора посёлка Новая Маячка погиб один человек.