Сальдо: один человек погиб при обстреле жилого сектора посёлка Новая Маячка

Один человек погиб, ещё один ранен при украинском обстреле из РСЗО жилого сектора посёлка Новая Маячка.

Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Украинские террористы обстреляли из РСЗО жилой сектор посёлка городского типа Новая Маячка Алёшкинского округа, разрушив два домовладения. Убит местный житель — молодой человек 1998 года рождения», — написал он в Telegram.

Также в результате обстрела пострадала мирная жительница, её госпитализировали.

Ранее стало известно, что распределительный газопровод в Новой Каховке Херсонской области получил повреждение в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.