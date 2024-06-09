Сальдо: один человек погиб при обстреле жилого сектора посёлка Новая Маячка
- РИА Новости
Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Украинские террористы обстреляли из РСЗО жилой сектор посёлка городского типа Новая Маячка Алёшкинского округа, разрушив два домовладения. Убит местный житель — молодой человек 1998 года рождения», — написал он в Telegram.
Также в результате обстрела пострадала мирная жительница, её госпитализировали.
Ранее стало известно, что распределительный газопровод в Новой Каховке Херсонской области получил повреждение в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.