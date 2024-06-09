Сальдо сообщил о повреждении газопровода в Новой Каховке

Распределительный газопровод в Новой Каховке Херсонской области получил повреждение в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.

Такая информация приводится в сообщении, опубликованном в личном Telegram-канале главы региона Владимира Сальдо.

«В Новой Каховке обстрел со стороны киевских боевиков перебил распределительный газопровод», — написал он.

Сальдо также сообщил, что в Днепрянах в результате атаки с применением 15 дронов-камикадзе выгорело несколько квартир в пятиэтажном доме. Среди мирных жителей никто не пострадал.

Ранее сообщалось о трауре в Херсонской области, который объявили из-за гибели 22 человек в селе Садовом.