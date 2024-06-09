Сальдо сообщил о повреждении газопровода в Новой Каховке
Такая информация приводится в сообщении, опубликованном в личном Telegram-канале главы региона Владимира Сальдо.
«В Новой Каховке обстрел со стороны киевских боевиков перебил распределительный газопровод», — написал он.
Сальдо также сообщил, что в Днепрянах в результате атаки с применением 15 дронов-камикадзе выгорело несколько квартир в пятиэтажном доме. Среди мирных жителей никто не пострадал.
Ранее сообщалось о трауре в Херсонской области, который объявили из-за гибели 22 человек в селе Садовом.